ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤Çµ¢ÂðÃæ¤ÎÃËÀ­¤Ë°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿ºâÉÛ¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ20ºÐ¤ÎÃË¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºØÆ£Æè¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤È17ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈºØÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¤³¤È¤·6·î¡¢½ÕÆüÉô»Ô¤ÎÏ©¾å¤Çµ¢ÂðÃæ¤ÎÃËÀ­¤Ë¡Ö²¿¸«¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¸å¤í¤«¤éÂ­¤Ç½³¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¸½¶â¤ª¤è¤½6