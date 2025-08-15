ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤äÉðÆ»¾ì¤Ø¤ÎÎäË¼ÀßÃÖ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÃÖÎ¨¤ËÂç¤­¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤äÉðÆ»¾ì¤Ï¡¢9³ä°Ê¾å¤¬¼«¼£ÂÎ¤«¤éºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÏºÒ³²»þ¤ËÈïºÒ¼Ô¤ò²÷Å¬¤Ê´Ä¶­¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2035Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÈòÆñ½ê¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÂÎ°é´Û¤äÉðÆ»¾ì¤Ø¤ÎÎäË¼ÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀßÃÖ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ