¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼£Î£Å£Ã·Ú°æÂô£·£²Âè£±Æü¡Ê£±£µÆü¡¢Ä¹Ìî¡¦·Ú°æÂô£·£²£ÇËÌ£Ã¡á£¶£¶£²£µ¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡ËÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼£³¾¡¤Î¤µ¤µ¤­¤·¤ç¤¦¤³¡ÊÆüËÜ¿¨ÇÞ¡Ë¡¢Æ±£±¾¡¤ÎÆâÅÄ¤³¤È¤³¡Ê²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢Æ±£²¾¡¤Î¥Ú¡¦¥½¥ó¥¦¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬£¶¥¢¥ó¥À¡¼£¶£¶¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎÆÁ±ÊÊâ¡Ê¥»¥ó¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡Ë¡¢¹âÌî°¦É±¡Ê£Ê¥È¥é¥¹¥È¶ä¹Ô¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¡¢ÀôÅÄ¶×ºÚ¡Ê²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¤¬£¶£·¤Ç²ó¤ê£±ÂÇº¹¤Î£´°Ì¥¹¥¿¡¼¥È