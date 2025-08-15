¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONEOKROCK¡×¤ÎTaka¡Ê37¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¼Í¥½éÄ©Àï¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüTaka¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥á¡ØBULLET/BULLET¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤³¤ÎÆü·à¾ìÈÇ2ÉôºîÌÜ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡ÖBULLET/BULLET¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¡¼¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡¼¡©¾Ð¡×¤È´üÂÔ´¶¤òÀú¤ë¤âÌòÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ÎÊó¹ð