◇MLBオリオールズ5―3マリナーズ(日本時間15日、オリオール・パーク・アット・カムデンヤーズ)オリオールズの菅野智之投手が日本時間15日、マリナーズ戦に先発。6回途中1失点と好投し、メジャー1年目で10勝目を挙げました。初回に1安打1死球を許すも、無失点に抑えた菅野投手。2回に1アウトから四球でランナーを出すも、後続を打ち取って得点を許しません。その後は徐々に調子を上げ、3、4回はマリナーズ打線を三者凡退に封じる好