¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè10Æü2²óÀïÌÀË­-º´²ìËÌ¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¹Ã»Ò±à¡ËÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè10Æü¤ÎÂè3»î¹ç¡¢ÌÀË­-º´²ìËÌ¤Î5²óÎ¢½ªÎ»¸å¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Î¹ë±«¤Ç»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿¡£ÃæÃÇ¤Ï15»þ45Ê¬¤«¤é¡£»î¹ç¤Ï3-1¤ÇÌÀË­¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍëÌÄ¤¬¹ì¤¯Ãæ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ïºå¿À±à·Ý¤Ë¤è¤ê¼êÁá¤¯¥·¡¼¥È¤¬Éß¤«¤ì¤¿¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Îºå¿À±à·Ý¤¬¼êºÝ¤è¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¡¢16»þ37Ê¬¤Ë¥·¡¼¥È¤òÅ±µî¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿