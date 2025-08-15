一緒に昼寝をしていたはずなのに、愛猫に鼻と口を手で押さえつけられて目覚めた――そんな微笑ましい「事件」がXで話題を呼んでいます。【写真】昼寝中にまさかこんなことを…愛猫に暗殺されかけました投稿したのは、つきみねこさんがXに投稿した愛猫との日常の一コマ。飼い主さんが息苦しさを感じて目を覚ますと、そこには真剣な表情でしっかりと鼻と口を押さえつけている愛猫「つきみ」くんの姿がありました。この投稿には「殺し