浙江省杭州市のある実験場のグラウンドでは、「シルバーの猛獣」が素早い走りを見せていた。ギネスワールドレコーズは12日、浙江大学・X-Mechanicsセンター（XMECH）や航空航天学院、杭州国際テクノロジー・イノベーションセンター・人型ロボットイノベーション研究院が共同で研究開発した4足歩行ロボット「白犀」が、100メートルを16．33秒で走りきり、4足歩行ロボットのギネス世界記録を更新したことを明らかにした。これまでの