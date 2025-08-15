過去1年間を見れば、中国の人型ロボットは開発と生産から販売と出荷に至るまでの各段階で「加速しつつ疾走」の状態です。8月8日から12日まで北京で開催された2025世界ロボット大会では、昨年の大会と比べて出展企業が倍増し、人型ロボット完成品メーカー計50社が新製品を発表しました。会場で展示されたロボットは、運動能力がさらに増強され、より機敏になったことが印象的でした。4カ月ほど前にハーフマラソンに参加して2時間40