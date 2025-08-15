元衆院議員の金子恵美氏（47）が15日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜1時55分）に生出演。水着はビキニ派であることを否定しなかった。三重・ナガシマジャンボ海水プールから満員の入場者で埋められた生中継で、スタジオのコメンテーターでタレント、ナジャ・グランディーバが「この映像、”引き”で見たら、黒い上着っていうんですか、日焼けしないラッシュガードっていうの？着てらっしゃる人もけっこういますね」とつぶやいた。