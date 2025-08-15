人工知能（AI）が要約した顧客情報を表示するパソコン前に座る営業員＝7日、さいたま市のSMBC日興証券大宮支店SMBC日興証券は、人工知能（AI）を活用して歴代の営業員と顧客とのやりとりを要約し、顧客の引き継ぎを円滑にする取り組みを始めた。最長で20年分の会話記録から関心事項や資産などの情報を抽出し、パソコンに表示する。昨年12月の大宮支店（さいたま市）を皮切りに名古屋支店など4店で試験導入した。本年度中に全105