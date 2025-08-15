［Ｔｈｅ論点］長年、地域社会を支えてきた町内会（自治会）が岐路に立たされています。防災や防犯面から活性化に取り組み、運営を効率化する動きがある一方、高齢化による担い手不足で解散に追い込まれる例も少なくありません。これから地域コミュニティーはどうあるべきだと考えますか？［Ａ論］災害に備え活動維持…アプリで集金し効率化茨城県常総市の「根新田町内会」（約９０世帯）では、２０１５年９月の関東・東北豪雨