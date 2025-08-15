富山県富山市細入付近では、15日午後3時20分までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。富山県富山市細入付近で猛烈な雨富山県富山市の山間部付近では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、富山県富山市細入付近では、15日午後3時20分までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。大雨による土砂災害や低い土地