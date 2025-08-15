「三船殉難事件」の時代背景日本で8月15日というと、一般的には「終戦の日」でしょう。1945（昭和20）年の当日正午に行われた「玉音放送」によって、多くの国民に対し終戦（敗戦）が知らされたからですが、実は15日以降もいくつかの場所では戦闘が起きていました。【日本が分割されていたかも】これがソ連の北海道占領プランですなかでも当時日本領であった南樺太では、上陸してきたソ連軍に対し、沖縄と同じような住民を巻き