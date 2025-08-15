お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士（34）が14日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。病み上がりであると明かした。この日はお笑いタレントの岡野陽一とトークを展開。酒井はマスクをして話をしているとし「なんできょう僕がマスクを着用してラジオをしてくださいって言われたかというと、一応僕、病み上がりなんですよ、今」と打ち明けた。「休んでました。もう3日、4日ぐらい。完全に