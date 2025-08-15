三井住友カードは、2025年8月15日（金）から9月15日（月）までの期間限定で、「タッチ決済でお得に乗車！対象路線を3日間ご利用で最大20％還元キャンペーン！」を実施します。期間中、対象の三井住友カードや、そのカードを登録したスマートフォンを使い、対象の鉄道会社で3日間以上「タッチ決済乗車」をすればOK。合計利用金額の最大20%（上限500ポイント）相当のVポイントが還元される、注目のキャンペーンです。鉄道ファンだけ