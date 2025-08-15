¡Ú¹á¹Á¡Û ¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð(³ÎÊó)¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë17:30 Í½ÁÛN/AÁ°²ó0.4%¡ÊÁ°´üÈæ) Í½ÁÛN/AÁ°²ó3.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û ¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë21:30 Í½ÁÛ0.5%Á°²ó0.6%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ0.3%Á°²ó0.5%¡Ê¼«Æ°¼Ö½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ) ¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë21:30 Í½ÁÛ-1.0Á°²ó5.5 Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë21:30 Í½ÁÛ0.0%Á°²ó0.1%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛN/AÁ°²ó-0.2%