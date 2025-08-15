¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¡¢²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É³«»Ï¡¢Ä¾²¼¤Ë¤Ï°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À 0.8748¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë 0.8745¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 0.8683°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ 0.8670°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ 0.866921Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 0.866210Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 0.8612¸½ÃÍ 0.8593¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë 0.8578°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë 0.8575¥¨¥ó¥Ù¥í&#125