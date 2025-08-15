大阪にぎわい創出事業『OSAKA COMEDY FESTIVAL 2025』（9月15日〜21日、梅田周辺で開催）のプログラムとして、『YOSHIMOTO SHINKIGEKI 字幕付！世界に飛び出せ！バタやんすち子の大冒険』（9月18日、SkyシアターMBS）の上演が決まり、W座長を務める吉本新喜劇の川畑泰史、すっちーがこのほど意気込みを語った。【別ポーズ】吉本新喜劇で世界に挑む！ すっちー＆川畑泰史同公演は、タイトルにある通り、英語・中国語字幕付きで