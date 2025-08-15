参政党の議員団88人が終戦80年の節目となる2025年8月15日、靖国神社を昇殿参拝した。参拝後、神谷宗幣代表は報道陣の取材に応じ、「二度と日本が戦争に巻き込まれないように、戦争の惨禍にあわないように、平和を守る政治をしたいという思いを今日お伝えしてきました」と話した。「日本の主権をさらに回復させるために頑張りたい」神谷氏は議員団で参拝した理由について、「今年は（終戦）80年の節目であるということと、参議院選