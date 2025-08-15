１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円１５銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭程度のドル高・円安となっている。 １４日発表の米７月卸売物価指数（ＰＰＩ）が高い伸びとなったことを受け、同日のニューヨーク市場でドル買い・円売りが優勢となった流れを引き継いでスタート。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測が後退するなか、ドル円相場は午前