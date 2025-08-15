ラッセル・クロウとリアム・ヘムズワースがダブル主演する映画『ランド・オブ・バッド』より、クロウらキャスト陣と制作スタッフのインタビュー映像が解禁された。【動画】『ランド・オブ・バッド』キャスト&監督インタビュー映像本作は、“闘う男”ラッセル・クロウが無人戦闘機操縦士の葛藤を熱演するサバイバル・アクション。全米2週連続TOP10入りスマッシュヒットを記録し、米レビューサイト「ロッテントマト」で驚異