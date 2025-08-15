マイクロアドが大幅続伸している。１４日の取引終了後に２５年９月期の連結業績予想について、売上高を１５０億４００万円から１５２億９１００万円（前期比１１．５％増）へ、営業利益を３億４０００万円から５億５３００万円（同７９．９％増）へ、純利益を３０００万円から１億６３００万円（同４２．１％減）へ上方修正したことが好感されている。 データプラットフォームである「ＵＮＩＶＥＲＳＥ」を中心