広瀬すずが主演する映画『遠い山なみの光』より、原作者カズオ・イシグロが本作と戦争、長崎について語るインタビュー映像が公開された。【動画】カズオ・イシグロが戦争、長崎について語る映画『遠い山なみの光』特別映像本作は、1989年にイギリス最高の文学賞であるブッカー賞、2017年にノーベル文学賞を受賞し、二つの世紀を代表する小説家となったカズオ・イシグロの長編デビュー作である同名小説を、石川慶監督が映画化