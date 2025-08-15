ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、メンバーの後藤正文（Vo/Gt）の姿が消えたアーティスト写真を公開した。 （関連：【映像あり】ASIAN KUNG-FU GENERATION、アー写から姿を消した後藤正文の行方がわかる「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」MV） また、8月14日には最新シングルより「Little Lennon / 小さなレノン（Born in 1976 ver.）」のMVが公開されており、姿を消した後藤に何があった