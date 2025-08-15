見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める2026年前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）より、新キャストとして水野美紀、北村一輝、小林虎之介らの出演と番組ロゴが発表された。【写真】早坂美海、小林虎之介、大島美幸、ザ・たっちが連続テレビ小説初出演！新キャストフォトギャラリー本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていな