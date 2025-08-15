ボリビア大統領選の右派候補ホルヘ・キロガ元大統領の集会に出席する支持者＝13日、ラパス（AP＝共同）【ラパス共同】南米ボリビアで17日、左派アルセ大統領の任期満了に伴う大統領選が行われる。世論調査では米国との関係強化を訴える右派候補2人がリード。暫定政権期間を除き約20年続いた左派政権が交代し、対米協調路線にかじを切るとの見方が強まっている。最新の調査では中道右派の実業家サムエル・ドリアメディナ氏（66