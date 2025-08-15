15日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数799、値下がり銘柄数597と、値上がりが優勢だった。 個別では木徳神糧、ホリイフードサービス、いい生活、Ａｂａｌａｎｃｅ、京都きもの友禅ホールディングスなど6銘柄がストップ高。イクヨ、光陽社は一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス、コロンビア・ワークス、アズパートナーズ、美樹工業、大盛工業