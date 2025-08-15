15日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数272、値下がり銘柄数307と、値下がりが優勢だった。 個別ではソラコム、リネットジャパングループ、ウェルネス・コミュニケーションズ、アクセルスペースホールディングス、ビーマップなど14銘柄がストップ高。イオレ、ＦＦＲＩセキュリティ、データセクション、ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐ、バーチャレクス・ホールデ