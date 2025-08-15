【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、石川県ライブ後にサプライズドローンショーを実施。メンバーから石川県のファンに向けての直筆のメッセージが、夜空を彩った。 ■ikura、Ayaseからのメッセージにファン歓喜 ドローンショーが行われたのは、8月5日に本多の森 北電ホールで行われた、全国ツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』初日公演の終演後。