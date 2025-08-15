¹­Åç¸©°Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®¤Î¸ø±à¤Ç4·î¡¢ÃËÀ­¤¬¶âÉÊ¤òÃ¥¤ï¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹­ÅçÃÏ¸¡¤Ï15Æü¡¢¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤ÈÃË¡Ê18¡Ë¤òµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹­ÅçÃÏ¸¡¤Ï15Æü¡¢°Â·Ý·´¤Î¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤ò¡Ö¶¯Åð»¦¿Í¡×¤Îºá¤Ç¡¢°Â·Ý·´¤ÎÆÁ±Ê¹§»ÖÈï¹ð¡Ê18¡Ë¤ò¡Ö¶¯ÅðÃ×»à¡×¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ïº£Ç¯4·î¡¢°Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®¤Î¸ø±à¤ÇÅìµþÅÔ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¡ÊÅö»þ52¡Ë¤¬¶âÉÊ¤òÃ¥¤ï¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ò´Þ¤à10Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá