女優山田杏奈（24）が15日、東京・豊洲で、鈴鹿央士（25）とともにダブル主演を務める映画「ChaO」（青木康浩監督）の公開初日を記念した舞台あいさつが行われ、8人組ボーイズグループ、OCTPATHの太田駿静（しゅんせい、25）も登壇した。「えんとつ町のプペル」など人気作を多数手がけるSTUDIO4℃の最新作で、人間と人魚が共存する未来の社会を舞台に、鈴鹿演じる人間の青年・ステファンと、山田杏奈演じる人魚のチャオの恋愛が描