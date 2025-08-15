◇第107回全国高校野球選手権第10日2回戦西日本短大付2―1聖隷クリストファー（2025年8月15日甲子園）3季連続出場の西日本短大付（福岡）が競り勝って、2年連続3回戦進出を決め、1992年以来、33年ぶりの優勝に向けて一歩前進した。背番11の左腕・原綾汰（3年）が8回途中まで1失点の力投。同点に追いつかれた8回2死三塁で登板したエース右腕・中野琉碧（3年）が無失点救援すると、直後に4番・佐藤仁（3年）が左越え適時