2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催を予定している『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が、2025秋冬のトレンドキーワードを発表した。『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』『マイナビ TGC 2025 A/W』が発信するトレンドキーワードは「ガールズパワー」をテーマに“ヤンカワ”“色っぽガーリー”“ちょいふわ”。今回