石川県珠洲市で試験飛行する、物資輸送用の空飛ぶクルマ＝15日午前岡山県倉敷市の一般社団法人「MASC（マスク）」などは15日、物資輸送用の空飛ぶクルマの試験飛行を石川県珠洲市で実施した。甚大な被害の出た能登半島地震や豪雨を念頭に、災害で陸上の移動が困難になった地域に救援物資を運ぶことを想定。2028年の実用化を目指す。試験で使われたのは中国メーカー「イーハン」の開発した機体で、全長約5.7メートル、全幅約5.7