俳優の原田龍二の妻・愛さんが14日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』での購入品を公開した。【映像】もえあず、コストコでお寿司やチキンを大食いこの日、愛さんは「今日は急遽お友達とcostcoへ」と報告し「原田パパの好きなものあったよ〜ジュースにアイス」と原田の好物を見つけたことを明かした。「原田パパはほとんどお酒を飲まないので好きなものはまるでお子様的な 息子よりお子様寄りかしら？