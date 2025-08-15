¡þMLB¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º3¡½2¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢7²óÅÓÃæ¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¿ô¤òÁè¤¦¶¯ÂÇ¼Ô¤òÉõ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¾®³Þ¸¶Åê¼ê¡£¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î42ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤ò2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢4µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢