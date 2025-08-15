½÷Í¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤¬13Æü¤È14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£°å»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ÆÂÓ¾õá×¿¾¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£13Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¸ÅÂ¼¤Ï¡Ö·îÍËÆüÄË¤µ¤¬Áý¤·Ç®¤â½Ð¤ÆÍè¤¿¤Î¤ÇºòÆü¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¡Ø¥³¥ì¤ÏÈéÉæ²Ê¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Æ¤Ê¤êÈéÉæ²Ê¤ÇÂÓ¾õá×¿¾¤Î¸¡ºº¤ò·ë²Ì¡ØÍÛÀ­¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²Æ¥Ð¥Æµ¤Ì£¤ÎÃæ ¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÌÈ±Ö¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿