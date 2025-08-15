【にょろにょろした特徴を持つポケモングッズ】 8月23日 発売予定 ※「ポケモンセンターオンライン」では8月21日10時より取り扱い開始 ポケモンは、オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて「にょろにょろした特徴を持つポケモングッズ」を8月23日より発売する。また、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」では8月21日10時より取り扱いを開始する