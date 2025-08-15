劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開御礼舞台あいさつが、9月6日にTOHOシネマズ新宿にて開催されることが決定した。登壇者は鎹鴉役の山崎たくみ、石見舞菜香、中尾隆聖、釘宮理恵、堀江由衣、堀内賢雄、速水奨となっている。【画像】ブチギレ顔の冨岡！猗窩座との戦闘シーン…公開された『鬼滅の刃』新場面カット本日15日より抽選の申込受付がスタートし、申込受付は24日まで。9月6日11時20分の上映回（上映