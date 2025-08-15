「GLEventsJapan」の事務所へ抗議に向かう、大阪・関西万博の海外パビリオンの工事に携わった下請け業者ら＝7月、大阪市住之江区大阪・関西万博の海外パビリオン計8館の工事に携わった下請け業者が「発注元の業者から費用が支払われていない」と苦境を訴えている。日本国際博覧会協会（万博協会）や大阪府は「当事者間の問題」との態度を崩しておらず、閉幕まで残り2カ月を切っても解決は見通せていない。「働いた分の対価