J1アビスパ福岡は15日、DF井上聖也（25）がJ2徳島に期限付き移籍すると発表した。兵庫県出身の井上は甲南大在学中の2021年に福岡の特別指定選手となり、翌22年に正式に入団した。身長187センチのセンターバックで、高さとスピードを生かした守備に加え、足元の技術も高い。昨季は開幕スタメンに名を連ねてリーグ戦で自己最多25試合に出場したものの、今季はここまでリーグ戦の出場はなかった。徳島は現在、J2で昇格プレーオ