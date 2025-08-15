½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò¼¨¤¹¥Ü¡¼¥É¡á15Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è15Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¤·¤ÆÀáÌÜ¤Î4Ëü3000±ß¤ò²óÉü¡¢½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò2Æü¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£Ä«ÊýÈ¯É½¤Î4¡Á6·î´ü¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÂ®ÊóÃÍ¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ729±ß05Á¬¹â¤Î4Ëü3378±ß31Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤â49.73¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3107.68¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò