第107回全国高校野球選手権大会は8月15日、阪神甲子園球場で2回戦4試合が行われ、春夏通じて甲子園初出場の聖隷クリストファー(静岡)は西日本短大付(福岡)と対戦、1-2で敗れ、聖地2勝はなりませんでした。 【第107回全国高校野球選手権大会2回戦=阪神甲子園球場】 聖隷クリストファー(静岡) 000 000 010=1 001 000 01×=2 西日本短大付属(福岡) 【聖】髙部‐武智 【西】原,中野-山下 ＜本塁打＞ なし