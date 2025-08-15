·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï8·î12Æü»þÅÀ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï4½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ì¥®¥å¥éー1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï174.9±ß¤ÇÁ°½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ0.7±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¡¢4½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¸©¤Ï174.6±ß¤ÇÁ°½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ1.2±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¡¢3½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢42ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢²£¤Ð¤¤¤Ï2¸©¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï3¸©¤Ç¤·¤¿¡£