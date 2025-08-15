開場19周年を迎える大阪・天満天神繁昌亭で15日、記念公演の詳細が発表された。「天満天神繁昌亭開場19周年記念特別公演」と題され、9月15日に3公演（朝、昼、夜）が開催される。朝には笑福亭鶴瓶、桂米団治ら、昼は月亭八方、笑福亭仁智ら、夜には桂文枝、桂春団治らが出演予定。落語の他、繁昌亭にまつわる秘話もトークショーとして公開される。同公演の編成委員を務める露の都（69）桂慶枝（64）は「繁昌亭がオープンした当時