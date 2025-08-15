俳優の石田純一（７１）の近影を妻が公開した。１５日のインスタグラムで「純『ね、ね、これ大丈夫？』と、心配気にお茶碗を持ってリビングに来る父親」と画像をアップしたのは、石田と２００９年に結婚したプロゴルファーでタレントの東尾理子（４９）。石田は黄身が２つ並んだ卵かけご飯を持っており、理子は「子『それラッキーじゃん！』と、大喜びする子ども双子ちゃん見たの、私も初めてでした」と明かした。フォロ