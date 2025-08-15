８日、貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州の肇興侗寨から見る日の出。（黔東南＝新華社配信／贏光万）【新華社黔東南8月15日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州の黎平（れいへい）県にあるトン族集落、肇興侗寨では秋の気配が漂い始め、独特の美しい田園風景が広がっている。８日、貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州の肇興侗寨の景色。（黔東南＝新華社配信／贏光万）８日、貴州省黔東南