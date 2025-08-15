日本に対する韓国国民の好感度が、過去最高だった2011年の東日本大震災時に近い水準に達していることがわかった。【注目】世代で分かれる韓国国民の“日本への好感度”特に20代では10人中7人以上が日本人に好感を抱いていると答え、一時高まっていた反日感情が最近は和らぐ雰囲気を見せている。韓国ギャラップが全国の満18歳以上の1007人を対象に、8月12日から14日にかけて実施した世論調査を、光復80周年の8月15日に発表した。そ