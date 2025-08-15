¡Ú¥×¥í¥­¥ã¥Ç¥£¡¼25Ç¯ Çß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ä¥¢¡¼Ì¡Í·µ­¡Û#37¡ÚÇß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ä¥¢¡¼Ì¡Í·µ­¡ÛÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ìØ³Á³¡¢À¸¡¹¤·¤¤¸½¾ì¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ÎËÜÅö¤Î¶ìÏ«¤¬½é¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Á°½µ¤Îmeiji¥«¥Ã¥×¡Ê»¥ËÚ¹ñºÝCCÅç¾¾C¡Ë¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À±ÊÅè²Ö²»¤Á¤ã¤ó¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÍ½ÁªÍî¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢28Æü¤«¤é¤Î¥Ë¥È¥ê¥ì¥Ç¥£¥¹¡ÊËÌ³¤Æ»CCÂç¾ÂC¡Ë¤ÇÉ¬¤º¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡ª½÷»Ò¤Î´Ö¤ËÃË»Ò2»î¹ç¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î4»î¹çÏ¢Â³¤ÎËÌ³¤Æ»¡£¥³¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍÎ¼Ç¤Ç